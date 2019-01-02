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Число жертв, извлечённых из-под завалов в Магнитогорске, выросло до 19

Происшествия

Спасатели извлекли из-под обломков конструкций дома тело женщины

Число жертв, извлечённых из-под завалов в Магнитогорске, выросло до 19
Максим Липатников © ИА Красная Весна
Магнитогорск. Фото с места событий. 2.01.2018

Челябинск, 2 января 2019, 13:27 — REGNUM  В Магнитогорске Челябинской области спасатели сообщили об извлечении из-под завалов ещё одной погибшей жительницы дома № 164 по проспекту Карла Маркса. Число жертв увеличилось до 19 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 декабря в городе обрушилась секция жилого многоэтажного дома. Возбуждено уголовное дело. Причиной обрушения назван взрыв бытового газа.

Спасатели ведут аварийно-поисковые работы в круглосуточном режиме. Специалисты работают в четыре смены. 1 января под завалами обнаружен мальчик в возрасте до одного года. В настоящее время ребёнок в тяжёлом состоянии эвакуирован в клинику Москвы.

До сих пор неизвестной остаётся судьба 22 человек.

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Взрыв в многоэтажном доме в Магнитогорске
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