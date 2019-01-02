35 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы

Москва, , 13:25 — REGNUM 21 задержан, а 14 отменены в московских аэропортах. Об измениях сообщается 2 января на онлайн-табло сервиса «Яндекс.Расписания».

Больше всего изменений произошло в расписании авиарейсов в аэропорту Домодедово: здесь задержано семь авиарейсов и отменено одиннадцать.

В аэропорту Шереметьево также задержано одиннадцать рейсов, а во Внуково отменено три рейса и три задержано.

В расписании авиарейсов подмосковного аэропорта Жуковский изменений не произошло.

Ранее ИА REGNUM сообщало об ухудшении погодных условий в Москве 1 и 2 января. По данным Гидрометцентра, ожидаются снегопад, метель, сильный ветер и гололедица.

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