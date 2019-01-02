В донецке неизвестные подорвали железнодорожный мост

Донецк, , 13:07 — REGNUM В столице Донецкой Народной Республики — городе Донецке неизвестные подорвали опору железнодорожного моста. Об этом сегодня, 2 января, сообщает пресс-служба МЧС ДНР.

Подрыв произведен 1 января в Пролетарском районе Донецка на 27-м километре перегона Чумаково — Ларино. Неизвестные подорвали центральную железобетонную опору железнодорожного моста через объездную дорогу Славянск — Донецк— Мариуполь.

В результате взрыва никто не пострадал. Движение железнодорожного транспорта по данной ветке было приостановлено.

Аварийно-восстановительные бригады установили три фундаментных стакана, новую железобетонную опору и восемь фундаментных блоков. В межопорное пространство уложили 106 шпал. Работоспособность моста была восстановлена.

Диверсантов ищут.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сейчас в Донбассе действует так называемое «новогоднее перемирие», которое вступило в силу 29 декабря. Однако украинская сторона сразу же нарушила перемирие.