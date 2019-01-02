Крупная авария на мосту в Дании унесла жизни как минимум шести человек

Копенгаген, , 12:52 — REGNUM Как минимум шесть человек стали жертвами крупной аварии на железнодорожном мосту в Дании. Об этом 2 января сообщает новостной портал Avisen.

По предварительной информации, авария произошла около 09:30 мск 2 января на железнодорожном месту Большой Белт, соединяющем острова Фюн и Зеландия.

Датская железнодорожная компания DSB сообщила, что авария произошла из-за резкого торможения грузового состава, следовавшего в сторону острова Фюн.

В данный момент на железнодорожном мосту развёрнуто спасательная операция, в которой задействованы сотрудники полиции, медики и спасатели. На место происшествия вылетел вертолёт. Мост перекрыт.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сходе с рельсов 18 грузовых вагонов в Свердловской области. По данному факту было заведено уголовное дело.

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