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В Магнитогорске найдены тела 18 погибших, в том числе двух детей

Происшествия

Работы продолжаются

В Магнитогорске найдены тела 18 погибших, в том числе двух детей
Максим Липатников © ИА Красная Весна
Разбор завалов в Магнитогорске 2.01.2019

Магнитогорск, Челябинская область, 2 января 2019, 12:42 — REGNUM  В Магнитогорске из-под завалов обрушившегося подъезда многоэтажки на улице Карла Маркса, 164 извлечены тела 18 человек. Среди них два ребёнка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

По данным на утро 2 января погибших было 11, в том числе один ребёнок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, подъезд обрушился рано утром 31 декабря. Под обломками оказались десятки людей. Возбуждено и расследуется уголовное дело. В качестве основной версии СКР рассматривает взрыв бытового газа.

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Взрыв в многоэтажном доме в Магнитогорске
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