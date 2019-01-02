В Магнитогорске найдены тела 18 погибших, в том числе двух детей

Магнитогорск, Челябинская область, , 12:42 — REGNUM В Магнитогорске из-под завалов обрушившегося подъезда многоэтажки на улице Карла Маркса, 164 извлечены тела 18 человек. Среди них два ребёнка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

По данным на утро 2 января погибших было 11, в том числе один ребёнок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, подъезд обрушился рано утром 31 декабря. Под обломками оказались десятки людей. Возбуждено и расследуется уголовное дело. В качестве основной версии СКР рассматривает взрыв бытового газа.