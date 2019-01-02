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Из-под завалов в Магнитогорске извлекли тело девочки

Происшествия

По последним данным, числятся 17 погибших в результате обрушения высотного жилого дома

Челябинск, 2 января 2019, 12:21 — REGNUM  В Магнитогорске Челябинской области число извлеченных погибших из-под завалов рухнувшего подъезда десятиэтажного дома выросло до 17 человек. Спасатели обнаружили и извлекли тело маленькой девочки, сообщает МЧС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 31 декабря 2018 года в Магнитогорске произошло обрушение части многоэтажки по проспекту Карла Маркса. Причиной назван взрыв бытового газа.

Под завалами оказались десятки людей. Аварийно-спасательные работы ведутся круглосуточно. В них задействованы около 900 человек.

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Взрыв в многоэтажном доме в Магнитогорске
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