Из-под завалов в Магнитогорске извлекли тело девочки

Челябинск, , 12:21 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области число извлеченных погибших из-под завалов рухнувшего подъезда десятиэтажного дома выросло до 17 человек. Спасатели обнаружили и извлекли тело маленькой девочки, сообщает МЧС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 31 декабря 2018 года в Магнитогорске произошло обрушение части многоэтажки по проспекту Карла Маркса. Причиной назван взрыв бытового газа.

Под завалами оказались десятки людей. Аварийно-спасательные работы ведутся круглосуточно. В них задействованы около 900 человек.