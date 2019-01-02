Среда, 2 Января 2019 года
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Злоумышленники в Москве угнали два грузовика коммунальных служб

Происшествия

Ущерб от преступления составил более 2 млн рублей

Москва, 2 января 2019, 12:37 — REGNUM  Два оранжевых «КамАЗа», принадлежащих коммунальным службам города Москвы, были угнаны злоумышленниками на востоке столицы. Об этом 2 января сообщает РЕН ТВ.

Один из угнанных грузовых автомобилей оборудован краном-манипулятором, предназначенным для выполнения широкого спектра погрузочно-разгрузочных работ, а также может использоваться для строительно-монтажных работ и транспортных работ с грузами.

Ущерб от преступления предварительно оценивается в сумму более 2 млн рублей.

Подробностей инцидента пока не сообщается. Сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка обстоятельств угона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании в Свердловской области банды из пяти человек, которые подозреваются в угоне дорогих автомобилей.

Читайте ранее в этом сюжете: На Урале задержали пять человек по подозрению в угоне автомобилей

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