Злоумышленники в Москве угнали два грузовика коммунальных служб

Москва, , 12:37 — REGNUM Два оранжевых «КамАЗа», принадлежащих коммунальным службам города Москвы, были угнаны злоумышленниками на востоке столицы. Об этом 2 января сообщает РЕН ТВ.

Один из угнанных грузовых автомобилей оборудован краном-манипулятором, предназначенным для выполнения широкого спектра погрузочно-разгрузочных работ, а также может использоваться для строительно-монтажных работ и транспортных работ с грузами.

Ущерб от преступления предварительно оценивается в сумму более 2 млн рублей.

Подробностей инцидента пока не сообщается. Сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка обстоятельств угона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании в Свердловской области банды из пяти человек, которые подозреваются в угоне дорогих автомобилей.

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