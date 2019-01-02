Один человек погиб, трое пострадали в результате ДТП в Иркутской области

Иркутск, , 12:36 — REGNUM Один человек погиб, тре пострадали в результате ДТП, которое произошло в Зиминском районе Иркутской области. Об этом 2 января сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Сообщается, что 1 января в 17:00 мск мужчина 25 лет, находившийся за рулём легкового автомобиля Toyota Corolla, не справился с управлением. Автомобиль врезался в железобетонный фонарный столб на обочине шоссе.

Водитель транспортного средства погиб на месте. В салоне автомобиля находились трое детей в возрасте трех, пяти и восьми лет. Они были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

На данный момент двое пострадавших детей переведены на амбулаторное лечение, состояние третьего ребёнка оценивается как крайне тяжёлое.

По факту ДТП проводится проверка сотрудниками полиции. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о массовом ДТП на МКАД, в результате которого пострадал грудной ребёнок. Для эвакуации малыша спасатели задействовали вертолёт Московского авиационного центра.

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