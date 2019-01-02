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В Магнитогорске из-под завалов извлекли ещё двух погибших

Происшествия

Судьба 25 человек неизвестна

Магнитогорск, Челябинская область, 2 января 2019, 11:52 — REGNUM  В Магнитогорске Челябинской области спасатели извлекли из-под завалов ещё двух погибших жильцов. Таким образом, число жертв ЧП увеличилось до 16 человек, сообщает МЧС.

Напомним, утром 31 декабря 2018 года из-за взрыва бытового газа обрушился подъезд высотного дома по проспекту Карла Маркса. По последним данным, с момента обрушения извлечено из-под завалов 22 человека, в том числе 16 погибших. Спасены шесть человек. Остаётся неизвестной судьба 25 человек.

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Взрыв в многоэтажном доме в Магнитогорске
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