Число погибших от ливней и оползней на Филиппинах достигло 85 человек

Манила, , 11:42 — REGNUM До 85 человек возросло количество погибших на Филиппинах в результате сильных ливней и оползней, вызванных тропической депрессией «Усман». Об этом 2 января сообщает Reuters.

Сообщается, что 69 человек погибли в Бикольском районе, 13 человек стали жертвами стихии в регионе Восточные Висайи, ещё трое погибли в других регионах страны. Главной причиной гибели стал сход оползней на жилые дома.

В трёх регионах страны объявлено чрезвычайное положение. Спасатели, совместно с полицией и военными расчищают дороги, ведущие к местам схода оползней с помощью тяжёлой техники. В некоторые населённые пункты спасатели смогли добраться только при помощи специальных плавсредств.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 75 погибших из-за ливней и оползней на Филиппинах, вызванных тропической депрессией «Усман». Также сообщалось, что, по предварительным подсчётам, сумма ущерба сельскому хозяйству Филиппин от разгула стихии составила 242 миллиона фунтов стерлингов.

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