В Магнитогорске с момента обрушения дома из-под завалов извлекли 20 человек

Магнитогорск, Челябинская область, , 11:20 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области с утра 31 декабря 2018 года и по состоянию на12:00 местного времени (10:00 мск) 2 января из-под завалов взорванного дома по проспекту Карла Маркса спасатели извлекли 20 человек: из них 14 человек погибли (в том числе один ребёнок), шесть — спасены (в том числе два ребёнка). Неизвестной остаётся судьба 27 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, аварийно-спасательные работы ведутся круглосуточно. Люди работают в четыре смены. Дополнительно для разбора завалов из Уфы прибыл экскаватор с гидроножницами.

К поиску жильцов, оказавшихся под завалами, привлечены около 900 человек, 59 единиц техники.

За сутки при помощи инженерной техники на полигон твёрдых бытовых отходов Магнитогорска вывезено более 50 самосвалов мусора общим объёмом почти 800 кубометров.

Напомним, утром 31 декабря в Магнитогорске из-за взрыва бытового газа произошло обрушение седьмого подъезда. Ранее (1 января) спасатели заявляли, что примерно на сутки придётся приостановить аварийно-спасательные работы из-за угрозы обрушения нависающих конструкций.

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