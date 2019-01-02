Среда, 2 Января 2019 года
11:04:11 МСК

В Екатеринбурге зафиксировано массовое наркотическое отравление

Происшествия

В столице Свердловской области наркотиками отравились шесть человек. Все они госпитализированы

Екатеринбург, 2 января 2019, 11:04 — REGNUM  В Екатеринбурге Свердловской области из квартире многоэтажки по ул. Бисертской госпитализировали сразу шесть человек. Все молодые люди отравились наркотическим веществом, каким именно — предстоит выяснить, сообщают СМИ.

Информацию о массовом наркотическом отравлении медики оперативно передали в полицию. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, осуществляется опрос соседей.

В настоящее время пять отравившихся пребывают в токсикологическом центре, шестой пострадавший — в горбольнице № 14. Пациентам врачи поставили предварительный диагноз — отравление психоактивными веществами.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить