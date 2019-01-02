Минимум 15 человек погибли в Индонезии из-за схода оползней

Джакарта, , 11:13 — REGNUM Как минимум 15 человек погибли при сходе оползней на жилые дома в Индонезии. Об этом 2 января сообщает агенство «Синьхуа».

Сход оползней произошёл в индонезийской провинции Западная Ява в понедельник, 1 января. Под завалами оказались 34 жилых дома. На данный момент 20 человек числятся без вести пропавшими, ещё трое получили травмы. Причиной трагедии стали проливные дожди.

Сообщается, что поисково-спасательные работы сильно затруднены из-за продолжающегося ливня и перебоев с электроснабжением. Вязкая жидкая грязь на месте трагедии представляла опасность для самих спасателей и затрудняла доступ к завалам.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Индонезии за 2018 год значительно возрос уровень активности землетрясений. В 2017 году здесь произошло 6929 землетрясений различной интенсивности, а в 2018 — 11 577.

Также сообщалось о продолжающихся поисках пострадавших после цунами, которое обрушилось на берега Индонезии 23 декабря. Жертвами стихии стали более 420 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Цунами в Индонезии: группа спасателей продолжает поиск пострадавших