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В Свердловской области после аварии восстановлено движение поездов

Происшествия

Аварийно-восстановительные работы завершены, поезда следуют согласно расписанию

Екатеринбург, 2 января 2019, 10:27 — REGNUM  В Свердловской области ночью 2 января завершены аварийно-восстановительные работы на перегоне Храмцовская — Марамзино. Движение поездов осуществляется в штатном режиме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

Напомним, ранним утром 1 января на железнодорожном перегоне с рельсов сошли 18 грузовых вагонов с последующим опрокидыванием. В результате было повреждено более 100 метров железнодорожного пути и около 300 метров контактной сети. Повреждения получили и все вагоны, сошедшие с пути.

По факту схода части грузового состава с углем, возбуждено уголовное дело. Устанавливается ущерб и обстоятельства происшествия.

Читайте ранее в этом сюжете: В Свердловской области после схода 18 вагонов завели уголовное дело

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Железнодорожные аварии
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