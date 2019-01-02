Спасатели извлекли тело 14-го погибшего из-под завалов в Магнитогорске

Магнитогорск, Челябинская область, , 10:22 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области из-под завалов рухнувшего подъезда многоэтажки спасатели извлекли тело еще одного жильца. Об этом сообщили журналистам в оперативном штабе МЧС.

На данный момент число жертв взрыва и обрушения достигло 14 человек. Неизвестной остаётся судьба 30 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 декабря 2018 года произошло обрушение седьмого подъезда десятиэтажного дома по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске. Причиной назван взрыв бытового газа. Жильцы трех подъездов эвакуированы. В больницах находятся пять человек.