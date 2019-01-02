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Из-под завалов многоэтажки в Магнитогорске извлекли тело 13-го погибшего

Происшествия

Поисковые работы продолжаются, несмотря на мороз

Магнитогорск, Челябинская область, 2 января 2019, 09:28 — REGNUM  В Магнитогорске из-под завалов обрушившегося подъезда дома на улице Карла Маркса достали тело 13-го погибшего. Об этом журналистам заявили представители МЧС.

Ранее было известно об 11 погибших. Таким образом, сейчас их количество возросло до 13. Также ранее спасатели смогли достать живыми шестерых человек.

Поисково-спасательные работы продолжаются, несмотря на мороз. Ночью температура воздуха опустилась практически до минус 30 градусов. Сейчас в районе трагедии порядка 20 градусов ниже нуля.

Напомним, взрыв в жилом доме в центре Магнитогорска произошёл рано утром 31 декабря. После этого подъезд обрушился. Под завалами оказались погребены десятки человек.

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Взрыв в многоэтажном доме в Магнитогорске
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