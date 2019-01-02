Среда, 2 Января 2019 года
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В Афганистане талибы* атаковали военный лагерь под Кандагаром

Происшествия

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Кабул, 2 января 2019, 09:21 — REGNUM  В Афганистане пятеро военнослужащих правительственных сил погибли в результатет атаки боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сегодня, 2 января, сообщает агентство «Синьхуа».

Боевики атаковали военный лагерь на юге афганской провинции Кандагар поздно вечером 1 января. В результатет нападения погибли по меньшей мере пять военнослужащих, ещё шестеро получили ранения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Афганистане продолжается многолетнее противостояние правительственных сил, поддерживаемых американцами и боевиков радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые контролируют значительные сельские районы страны.

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«Талибан» (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
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