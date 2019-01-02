Москвичи несут цветы и игрушки в память о погибших в Магнитогорске

Москва, , 09:13 — REGNUM В Москве возле здания представительства Челябинской области появился стихийный мемориал в память о погибших в Магнитогорске. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

Представительство находится на Славянской площади. Жители и гости города несут сюда цветы, игрушки, а также зажигают поминальные свечи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 января в Челябинской области объявлено днём траура. В храмах проходят панихиды по погибшим в Магнитогорске.

Трагедия произошла рано утром 31 декабря. После взрыва обрушился один из подъездов десятиэтажного дома. Уже известно о шести пострадавших и 11 погибших. Спасательно-поисковые работы продолжаются.