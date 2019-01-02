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Москвичи несут цветы и игрушки в память о погибших в Магнитогорске

Происшествия

Стихийный мемориал находится возле представительства Челябинской области

Москвичи несут цветы и игрушки в память о погибших в Магнитогорске
Трагедия в Магнитогорске © ИА Красная Весна
Магнитогорская трагедия 31.12.2018

Москва, 2 января 2019, 09:13 — REGNUM  В Москве возле здания представительства Челябинской области появился стихийный мемориал в память о погибших в Магнитогорске. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

Представительство находится на Славянской площади. Жители и гости города несут сюда цветы, игрушки, а также зажигают поминальные свечи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 января в Челябинской области объявлено днём траура. В храмах проходят панихиды по погибшим в Магнитогорске.

Трагедия произошла рано утром 31 декабря. После взрыва обрушился один из подъездов десятиэтажного дома. Уже известно о шести пострадавших и 11 погибших. Спасательно-поисковые работы продолжаются.

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Взрыв в многоэтажном доме в Магнитогорске
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