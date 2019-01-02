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СМИ: «взрыв маршрутки в Магнитогорске — результат спецоперации»

Происшествия

Вечером 1 января в Магнитогорске взорвался маршрутный микроавтобус, погибли три человека

СМИ: «взрыв маршрутки в Магнитогорске — результат спецоперации»
thomasstaub
Взрыв

Челябинск, 2 января 2019, 09:22 — REGNUM  В Магнитогорске Челябинской области маршрутный микроавтобус загорелся в результате спецоперации по задержанию террористов. Очевидцы отмечают, что силовики стреляли по «Газели», сообщает портал 74.ru.

По данным информресурса, один из предполагаемых террористов хранил у себя дома взрывчатое вещество, которое планировалось использовать при совершении теракта в одном из торговых центров. Также есть версия, что предполагаемые террористы могли быть причастны к взрыву в многоэтажке по проспекту Карла Маркса.

Между тем, в СКР заявили, что разобранные завалы уже изучили взрывотехники. В обломках конструкций жилого дома не найдено взрывчатых веществ и их компонентов. Следователи отрабатывают разные версии, но основной остаётся взрыв бытового газа. Кроме того, по словам очевидцев, перед взрывом ощущался запах газа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 декабря в Магнитогорске произошёл взрыв в седьмом подъезде высотного дома. В результате произошло обрушение, на данный момент жертвами числятся 11 человек, чьи тела извлекли из-под завалов. Пять человек находятся в больницах. 2 января в Челябинской области объявлен днём траура.

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