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Состояние пяти пострадавших при обрушении в Магнитогорске стабильно

Происшествия

За 1 января к медикам обратились 14 человек

Состояние пяти пострадавших при обрушении в Магнитогорске стабильно
Алексей Ильин © ИА Красная Весна
Трагедия в Магнитогорске 31.12.2018

Магнитогорск, Челябинская область, 2 января 2019, 08:52 — REGNUM  В Магнитогорске состояние пятерых жильцов обрушившегося подъезда десятиэтажки на улице Карла Маркса, 164 остаётся стабильным. Отрицательной динамики нет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минздраве Челябинской области.

За 1 января к медикам обратились 14 человек. Из них один в учреждении судмедэкспертизы, ещё один — по оказанию помощи извлечённому из-под завалов младенцу и 12 — в оперативном штабе, который расположен в школе №14.

На месте происшествия круглые сутки дежурят две бригады скорой помощи. Кроме того, одна бригада находится в помещении судмедэкспертизы, куда родственники жильцов приходят на опознание тел.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв и обрушение подъезда многоэтажки произошли рано утром 31 декабря. Судьба 30 жильцов до сих пор неизвестна.

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Взрыв в многоэтажном доме в Магнитогорске
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