Среди извлечённых из-под завалов в Магнитогорске погибших есть ребёнок

Магнитогорск, Челябинская область, , 08:38 — REGNUM Среди погибших, извлечённых в Магнитогорске из-под завалов подъезда дома на улице Карла Маркса, 164, есть ребёнок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Главном управлении МЧС России по Челябинской области.

Всего спасатели извлекли из-под обломков 17 человек. Шестерых удалось спасти. Ещё 11 погибли.

Сейчас неизвестна судьба 30 человек. Не исключено, что большинство из них остаются под завалами. Шансы на то, что кто-то из них живой, минимальны. С момента обрушения уже прошло двое суток, а в Магнитогорске аномальные холода — температура опускается ниже минус 20 градусов. Днём 1 января был найден живым 10-месячный мальчик. Его спасло то, что он был тепло укутан. Сейчас ребёнку оказывают помощь медики Москвы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рано утром 31 декабря в центре Магнитогорска произошёл взрыв в одной из квартир многоэтажного дома. В результате целый подъезд обрушился. Десятки человек оказались под завалами, а сотни лишились жилья.