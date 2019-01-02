В обломках рухнувшей в Магнитогорске многоэтажки не нашли следов взрывчатки

Магнитогорск, Челябинская область, , 08:07 — REGNUM В обломках обрушившегося в Магнитогорске седьмого подъезда десятиэтажки не найдено ни взрывчатых веществ, ни их компонентов. Об этом журналистам заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По её словам, уже разобранные завалы изучили взрывотехники. Следов взрывчатки не найдено.

Также Петренко отметила, что следственно-оперативная группа отрабатывает все версии произошедшего взрыва. Следственно-оперативная группа работает круглосуточно. При этом напомним, что основной является версия о том, что в одной из квартир взорвался бытовой газ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв произошёл в районе 6:00 по местному времени. Один из подъездов 12-подъездной десятиэтажки обрушился. Под обломками оказались десятки человек. Шестерых удалось спасти. Также к утру 2 января стало известно о том, что из-под завалов извлекли тела 11 погибших.