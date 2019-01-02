Число погибших в Магнитогорске возросло до 11

Магнитогорск, Челябинская область, , 07:46 — REGNUM В челябинском Магнитогорске из-под завалов обрушившегося утром 31 января подъезда 12-подъездной десятиэтажки извлекли тела 11 погибших. Об этом журналистам сообщили представители МЧС России.

К вечеру 1 января было известно о девяти погибших.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, подъезд обрушился утром 31 января после взрыва газа. Без жилья остались десятки человек. Шестерых удалось достать из-под завалов живыми. Судьба ещё 30 человек неизвестна.

Поисково-спасательные работы на месте трагедии продолжаются.