Взрыв маршрутки в Магнитогорске: внутри было два газовых баллона

Магнитогорск, Челябинская область, , 06:06 — REGNUM Во взорвавшейся в Магнитогорске маршрутке находилось два газовых баллона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в силовых структурах Челябинской области.

Трагедия произошла на перекрёстке улиц Правды и Карла Маркса. Внутри находились три человека. Все они погибли.

«Дальнейшая информация уточняется», — отметили в силовых структурах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв произошёл вечером 1 января. Изначально о нём сообщили пользователи социальных сетей.

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