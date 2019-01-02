Взрыв маршрутки в Магнитогорске: внутри было два газовых баллона

Магнитогорск, Челябинская область, 2 января 2019, 06:06 — REGNUM Во взорвавшейся в Магнитогорске маршрутке находилось два газовых баллона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в силовых структурах Челябинской области.
Трагедия произошла на перекрёстке улиц Правды и Карла Маркса. Внутри находились три человека. Все они погибли.
«Дальнейшая информация уточняется», — отметили в силовых структурах.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв произошёл вечером 1 января. Изначально о нём сообщили пользователи социальных сетей.
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