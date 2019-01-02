Среда, 2 Января 2019 года
06:07:04 МСК

Взрыв маршрутки в Магнитогорске: внутри было два газовых баллона

Происшествия

Погибшие люди находились в «Газели»

Магнитогорск, Челябинская область, 2 января 2019, 06:06 — REGNUM  Во взорвавшейся в Магнитогорске маршрутке находилось два газовых баллона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в силовых структурах Челябинской области.

Трагедия произошла на перекрёстке улиц Правды и Карла Маркса. Внутри находились три человека. Все они погибли.

«Дальнейшая информация уточняется», — отметили в силовых структурах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв произошёл вечером 1 января. Изначально о нём сообщили пользователи социальных сетей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Магнитогорске взорвалась маршрутка, есть погибшие

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аварии пассажирского автотранспорта
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить