В Магнитогорске взорвалась маршрутка, есть погибшие

Магнитогорск, Челябинская область, , 05:45 — REGNUM Три человека погибли в результате взрыва маршрутного такси в городе Магнитогорске (Челябинская область), пишет газета «Вечерний Челябинск».

Уточняется, что взрыв в центре города прогремел вечером 1 января. На пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Правды взорвалось маршрутное такси, причем все, кто находился в нем — три человека — погибли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 1 января пользователи соцсетей начали публиковать информацию о взрыве в центре Магнитогорска. О том, что произошла авария, сообщили и в региональном министерстве здравоохранения.

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