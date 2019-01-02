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Напавший с ножом в Манчестере может оказаться психически больным

Происшествия

В результате нападения три человека ранены кухонным ножом

Манчестер, Великобритания, 2 января 2019, 05:01 — REGNUM  Врачи подозревают наличие психического заболевания у человека, который устроил нападение с ножом на людей в городе Манчестере (Великобритания), сообщает сайт городской полиции.

В полиции отметили, что действия по задержанию злоумышленника подпадают под Закон о психическом здоровье. Арестованного проверили психиатры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нападение на вокзале «Виктория» произошло вечером 31 декабря. 25-летний мужчина ранил трех человек холодным оружием. Злоумышленника задержали.

Читайте ранее в этом сюжете: Нападение на людей в Манчестере рассматривается как теракт

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Происшествия с невменяемыми людьми
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