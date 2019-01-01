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Автобус с российскими туристами перевернулся в Белоруссии

Происшествия

Авария произошла во вторник, 1 января, на дороге возле деревни Угринки в Ушачском районе

Автобус с российскими туристами перевернулся в Белоруссии
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Витебск, Белоруссия, 1 января 2019, 23:48 — REGNUM  В Белоруссии попал в ДТП автобус с туристами, который следовал из Глубокого в Витебск. Об этом, как передает агентство «БелТА», сообщила официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

Авария произошла во вторник, 1 января, на дороге возле деревни Угринки в Ушачском районе.

«Автобус с российскими регистрационными номерами… съехал в кювет и перевернулся», — передает вещатель.

По последним данным, в результате инцидента пострадал один человек. Известно, что всего в автобусе находились 23 жителя РФ и сопровождавший их гид из областного центра.

В настоящее время выясняются причины происшествия.

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