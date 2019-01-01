В Пскове произошёл пожар на подземной парковке торгового центра

Псков, , 23:36 — REGNUM В Пскове сегодня, 1 января, произошёл пожар на подземной парковке торгово-развлекательного комплекса «Акваполис». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, о происшествии стало известно в 17:33.

В торговом центре сработала пожарная сигнализация. Персонал и посетители — около 120 человек — были оперативно эвакуированы из здания. Никто из людей не пострадал.

Полностью сгорел один автомобиль — Mercedes с эстонскими номерами. Ещё два автомобиля получили повреждения.

Причины пожара устанавливаются. В пресс-службе администрации Псковской области сообщили, что о происшествии был незамедлительно проинформирован глава региона Михаил Ведерников. На месте работали 42 человека и 14 единиц техники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к торгово-развлекательному центру «Акваполис» в Пскове были серьёзные претензии после массовых внеплановых проверок в связи с пожаром в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» — запрета эксплуатации здания «Акваполиса» прокуратура Псковской области добивалась в суде. Однако в ноябре 2018 года прокурор отказался от исковых требований к руководству торгового центра в связи с устранением выявленных нарушений.

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