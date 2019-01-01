Вторник, 1 Января 2019 года
22:53:13 МСК

Спасённый в Магнитогорске младенец доставлен в Москву

Происшествия

Его состояние стабильно тяжёлое

Магнитогорск, Челябинская область, 1 января 2019, 22:53 — REGNUM  Спасённый из-под завалов обрушившегося подъезда жилого дома на улице Карла Маркса в Магнитогорске младенец доставлен в Москву. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в минздраве Челябинской области.

Специальный борт с ребёнком приземлился в аэропорту «Шереметьево». Эвакуацией мальчика по поручению главы Минздрава России Вероники Скворцовой занимались ведущие детские реаниматологи и хирурги.

«Сразу же по прибытию мальчика доставят в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Состояние ребенка стабильно тяжёлое», — сообщили в областном минздраве.

Напомним, ребёнок был спасён днём 1 января. Под завалами рухнувшего рано утром 31 декабря подъезда он провёл больше суток. Несмотря на мороз ниже минус 20 грудусов ему удалось выжить. Этому способствовало то, что он был тепло укутан.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Взрыв в многоэтажном доме в Магнитогорске
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить