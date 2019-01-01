Спасённый в Магнитогорске младенец доставлен в Москву

Магнитогорск, Челябинская область, , 22:53 — REGNUM Спасённый из-под завалов обрушившегося подъезда жилого дома на улице Карла Маркса в Магнитогорске младенец доставлен в Москву. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в минздраве Челябинской области.

Специальный борт с ребёнком приземлился в аэропорту «Шереметьево». Эвакуацией мальчика по поручению главы Минздрава России Вероники Скворцовой занимались ведущие детские реаниматологи и хирурги.

«Сразу же по прибытию мальчика доставят в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Состояние ребенка стабильно тяжёлое», — сообщили в областном минздраве.

Напомним, ребёнок был спасён днём 1 января. Под завалами рухнувшего рано утром 31 декабря подъезда он провёл больше суток. Несмотря на мороз ниже минус 20 грудусов ему удалось выжить. Этому способствовало то, что он был тепло укутан.