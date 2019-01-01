Девять погибли, шестерых спасли: ход разбора завалов в Магнитогорске

Челябинск, , 21:59 — REGNUM В южноуральском Магнитогорске с момента начала спасательной операции на месте обрушения одного из подъездов 12-подъездного десятиэтажного жилого дома из-под завалов были извлечены девять погибших. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Главном управлении МЧС России по Челябинской области.

Детей среди погибших нет, уточнили в МЧС.

Ещё шестеро жителей дома были извлечены из-под завалов живыми. Но им потребовалась медицинская помощь. Среди тех, кому на данный момент удалось выжить, 13-летний подросток и младенец. Причём если жизни подростка ничего не угрожает, то с младенцем всё сложнее. Ему предстоит лечение в одной из клиник Москвы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранним утром 31 декабря предновогоднюю тишину в центре Магнитогорска разорвал взрыв. Взорвался газ. В итоге один из подъездов дома оказался разрушен.

На данный момент неизвестна судьба более 30 человек. Спасатели не исключают, что они могут находиться под завалами. Между тем, в Магнитогорске сейчас аномальные холода — ниже минус 20 градусов. В таких условиях шансы найти кого-либо живым уже минимальны. Днём 1 января удалось спасти младенца, но мальчик остался в живых лишь потому, что был тепло укутан.