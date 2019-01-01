В Свердловской области после схода 18 вагонов завели уголовное дело

Екатеринбург, , 21:41 — REGNUM В Свердловской области по факту схода 18 вагонов с рельсов возбуждено уголовное дело. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте.

Оно возбуждено по части 1 статьи 263 УК России. Эта статья предусматривает уголовную ответственность за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Как ранее сообщало РЕ, в 4:35 по местному времени 18 вагонов с углём сошли с рельсов на 63-м километре перегона Храмцовская — Марамзино. Травмирования людей удалось избежать. При этом около 150 метров железной дороги и около 300 метров оказались повреждены. Также получили повреждения и все сошедшие вагоны.

Движение по этому участку временно было приостановлено. Электрички и поезда дальнего следования шли в объезд, через станцию Богданович. При этом пассажиров, которые ехали в электричках, следовавших до станций Марамзино и Перебор, до мест назначения доставляли автобусами.

Позднее движение на этом участке было возобновлено.

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