Тело девятого погибшего извлекли из-под завалов в Магнитогорске

Магнитогорск, Челябинская область, 1 января 2019, 21:13 — REGNUM 1 января в Магнитогорске Челябинской области из-под завалов жилого дома извлекли тело девятого погибшего. Об этом сообщил РИА Новости представитель пресс-центра Главного управления МЧС РФ по региону.
«Тело девятого погибшего извлекли (из-под завалов жилого дома)», — сказал источник.
По предварительным данным, девятой жертвой трагедии стала женщина.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 декабря 2018 г. в Магнитогорске из-за взрыва бытового газа произошло частичное обрушение многоэтажного дома.
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