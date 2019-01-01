Тело девятого погибшего извлекли из-под завалов в Магнитогорске

Магнитогорск, Челябинская область, , 21:13 — REGNUM 1 января в Магнитогорске Челябинской области из-под завалов жилого дома извлекли тело девятого погибшего. Об этом сообщил РИА Новости представитель пресс-центра Главного управления МЧС РФ по региону.

«Тело девятого погибшего извлекли (из-под завалов жилого дома)», — сказал источник.

По предварительным данным, девятой жертвой трагедии стала женщина.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 декабря 2018 г. в Магнитогорске из-за взрыва бытового газа произошло частичное обрушение многоэтажного дома.

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