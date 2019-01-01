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В Бразилии упал вертолет

Происшествия

ЧП произошло во вторник, 1 января, в муниципалитете Убатуба

В Бразилии упал вертолет
D. Miller
Вертолет

Бразилиа, 1 января 2019, 20:58 — REGNUM  Вертолет, на борту которого находились три человека, упал на оживленную улицу в бразильском штате Сан-Паулу. Об этом сообщает телеканал Globo.

ЧП произошло во вторник, 1 января, в муниципалитете Убатуба. По последним данным, в результате инцидента погиб один человек (пешеход), еще двое — пострадали.

Отмечается, что вертолет потерпел крушение из-за поломки винтов.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

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Авиапроисшествия
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