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Глава СКР Александр Бастрыкин прибыл в Магнитогорск на место трагедии

Происшествия

Проведёт оперативное совещание

Глава СКР Александр Бастрыкин прибыл в Магнитогорск на место трагедии
Иллюстрация: Sledcom.ru
ЧС в Магнитогорске

Челябинск, 1 января 2019, 20:01 — REGNUM  Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин прибыл в Магнитогорск, где ранним утром 31 декабря после взрыва газа обрушился один из подъездов 12-этажного жилого дома. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области.

Бастрыкин осмотрел место трагедии. Также в его планах — совещание со следственно-оперативной группой. Председатель СКР намерен заслушать результаты первоначальных следственных действий, пояснила журналистам официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате обрушения части жилого дома погибли минимум девять человек. Ещё несколько находятся в больницах. Среди пострадавших — младенец, которого нашли живым уже 1 января. Под обломками ребёнок провёл больше суток при уличной температуре воздуха ниже минус 20 градусов. За его жизнь сейчас бьются врачи.

По факту неосторожного причинения смерти двум и более лицам возбуждено уголовное дело. Его раследует центральный аппарат СКР.

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Взрыв в многоэтажном доме в Магнитогорске
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