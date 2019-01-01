Глава СКР Александр Бастрыкин прибыл в Магнитогорск на место трагедии

Челябинск, , 20:01 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин прибыл в Магнитогорск, где ранним утром 31 декабря после взрыва газа обрушился один из подъездов 12-этажного жилого дома. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области.

Бастрыкин осмотрел место трагедии. Также в его планах — совещание со следственно-оперативной группой. Председатель СКР намерен заслушать результаты первоначальных следственных действий, пояснила журналистам официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате обрушения части жилого дома погибли минимум девять человек. Ещё несколько находятся в больницах. Среди пострадавших — младенец, которого нашли живым уже 1 января. Под обломками ребёнок провёл больше суток при уличной температуре воздуха ниже минус 20 градусов. За его жизнь сейчас бьются врачи.

По факту неосторожного причинения смерти двум и более лицам возбуждено уголовное дело. Его раследует центральный аппарат СКР.