Вторник, 1 Января 2019 года
19:35:03 МСК

Число жертв обрушения в Магнитогорске выросло до девяти

Происшествия

Также ранее под обломками нашли живого младенца

Число жертв обрушения в Магнитогорске выросло до девяти
Иллюстрация: Mchs.gov.ru
Спасательные работы

Магнитогорск, Челябинская область, 1 января 2019, 19:15 — REGNUM  В южноуральском Магнитогорске количество жертв обрушения одного из подъездов десятиэтажного жилого дома выросло до девяти. Об этом журналистам сообщили представители МЧС.

Двое погибших были обнаружены вечером. Кроме того, ранее спасатели достали из-под завалов живого младенца. Его направят на лечение в Москву.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранним утром 31 декабря в многоэтажке прогремел взрыв. Один из подъездов обрушился.

Спасатели полагают, что под обломками могут находиться десятки человек. По крайней мере, с частью жильцов пока так и не удалось выйти на связь. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Взрыв в многоэтажном доме в Магнитогорске
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить