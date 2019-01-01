Число жертв обрушения в Магнитогорске выросло до девяти

Магнитогорск, Челябинская область, , 19:15 — REGNUM В южноуральском Магнитогорске количество жертв обрушения одного из подъездов десятиэтажного жилого дома выросло до девяти. Об этом журналистам сообщили представители МЧС.

Двое погибших были обнаружены вечером. Кроме того, ранее спасатели достали из-под завалов живого младенца. Его направят на лечение в Москву.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранним утром 31 декабря в многоэтажке прогремел взрыв. Один из подъездов обрушился.

Спасатели полагают, что под обломками могут находиться десятки человек. По крайней мере, с частью жильцов пока так и не удалось выйти на связь. Поисково-спасательные работы продолжаются.