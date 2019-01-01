Водитель автомобиля совершил наезд на группу людей в Германии

Ботроп, Германия, , 18:12 — REGNUM Четыре человека пострадали в результате умышленного наезда водителя транспортного средства на пешеходов в немецком городе Ботроп. Об этом 1 января сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По данным издания, 50-летний водитель автомобиля врезался в группу пешеходов, среди которых были преимущественно граждане Сирии и Афганистана.

Инцидент произошёл на центральной площади города, через несколько минут после начала нового года.

Сообщается, что до этого инцидента мужчина попытался наехать на человека, но тому удалось скрыться. После наезда на пешеходов, праздновавших начало года на площади, водитель автомобиля совершил ещё одну попытку наезда на людей, стоявших на автобусной остановке.

Злоумышленник был задержан полицией. При задержании мужчина пытался выкрикивать ксенофобские лозунги. У полиции есть информация о психическом заболевании задержанного.

Ранее ИА REGNUM сообщало о наезде на пешеходов, которое совершил 21-летний японец в Токио. В результате инцидента пострадали восемь человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Японец в Токио совершил наезд на пешеходов из «мести за смертную казнь»