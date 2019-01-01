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Дебош на борту самолета «Сочи – Москва» устроил хоккеист — СМИ

Происшествия

«Возбудили административное дело»

Дебош на борту самолета «Сочи – Москва» устроил хоккеист — СМИ
Иллюстрация: Мвд.рф
Полиция

Москва, 1 января 2019, 17:55 — REGNUM  В отношении хоккеиста, устроившего дебош на борту самолета «Сочи — Москва», возбудили административное дело за мелкое хулиганство. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства отметил, что летевший в салоне бизнес-класса дебошир, по предварительной информации, подрался с соседом.

«В отношении него (хоккеиста) полицейские возбудили административное дело», — сказал источник.

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила РБК, что пассажирский самолет, следовавший из Сочи в Москву, совершил вынужденную посадку в Воронеже утром 1 января.

По ее словам, пассажир воздушного судна, устроивший дебош, был задержан сотрудниками полиции.

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