Грудной ребенок пострадал в результате ДТП на МКАД

Москва, 1 января 2019, 17:37 — REGNUM Грудной ребёнок эвакуирован в одну из больниц города Москвы после ДТП на московской кольцевой автодороге (МКАД). Об этом 1 января сообщила пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.
Авария с участием нескольких автомобилей произошла на 13-м километре МКАД. Для эвакуации грудничка был вызван санитарный вертолёт Московского авиационного центра.
На борту вертолёта пострадавшего малыша сопровождала бригада медиков.
Других пострадавших в результате ДТП нет. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании водителя, виновного в наезде на пешеходов в Санкт-Петербурге. В результате ДТП пострадали шесть человек, включая двоих несовершеннолетних.
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