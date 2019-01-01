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Грудной ребенок пострадал в результате ДТП на МКАД

Происшествия

Обстоятельства ДТП выясняются

Москва, 1 января 2019, 17:37 — REGNUM  Грудной ребёнок эвакуирован в одну из больниц города Москвы после ДТП на московской кольцевой автодороге (МКАД). Об этом 1 января сообщила пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

Авария с участием нескольких автомобилей произошла на 13-м километре МКАД. Для эвакуации грудничка был вызван санитарный вертолёт Московского авиационного центра.

На борту вертолёта пострадавшего малыша сопровождала бригада медиков.

Других пострадавших в результате ДТП нет. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании водителя, виновного в наезде на пешеходов в Санкт-Петербурге. В результате ДТП пострадали шесть человек, включая двоих несовершеннолетних.

Читайте ранее в этом сюжете: По делу о наезде на пешеходов на Невском проспекте задержан водитель

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Дорожно-транспортные происшествия
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