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В Индии грузовик протаранил хижину, есть жертвы

Происшествия

Среди погибших четверо детей

Нью-Дели, 1 января 2019, 17:34 — REGNUM  Семь человек в Индии погибли в результате наезда грузовика на хижину в Индии. Об этом 1 января сообщило издание New Indian Express.

По информации издания, утром 1 января водитель грузовика, перевозившего рогатый скот, пытаясь уйти от преследования полицейским фургоном, не справился с управлением и въехал на полной скорости в хижину, расположенную на обочине дороги.

В результате ДТП погибли семь человек, среди них две женщины и четыре ребёнка. Все погибшие были членами одной семьи.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о массовом ДТП в Индии, которое произошло на трассе Рохтак — Ревари. Здесь в результате столкновения 50 автомобилей погибли 8 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индии при столкновении 50 автомобилей погибли восемь человек

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Дорожно-транспортные происшествия
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