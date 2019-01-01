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Восемь человек спасены от пожара в жилом доме в Москве

Происшествия

Среди спасённых два ребёнка

Восемь человек спасены от пожара в жилом доме в Москве
Джон Кольер. Пожар

Москва, 1 января 2019, 15:50 — REGNUM  Восемь человек были спасены от пожара на юго-западе Москвы. Об этом 1 января сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.

Сообщение о возгорании в жилом многоквартирном доме поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях рано утром, в 05:05 1 января.

Прибыв по адресу, пожарные обнаружили возгорание личных вещей и мебели в одной из квартир на четвёртом этаже пятиэтажного жилого дома. Из квартиры, благодаря самоотверженным и слаженным действиям огнеборцев были спасены восемь человек, среди которых были двое детей.

Ещё 20 жильцов дома были эвакуированы из здания до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

В 05:46 пожар был локализован на площади 40 кв. метров, а в 06:00 пожар был ликвидирован полностью.

По предварительной информации, есть пострадавшие. О количестве пострадавших и их состоянии информации пока не поступало.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ликвидации крупного пожара в городском округе Щербинка города Москвы. Здесь произошло возгорание в трёхэтажном здании гаражного комплекса. Пожар был ликвидирован, пострадавших нет.

Читайте ранее в этом сюжете: Ликвидирован пожар в трёхэтажном гаражном комплексе в Москве

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Пожары в жилых домах
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