Нападение на людей в Манчестере рассматривается как теракт

Манчестер, Великобритания, , 16:03 — REGNUM Нападение неизвестного на людей, произошедшее в британском городе Манчестер рассматривается полицией как террористический акт. Об этом 1 января сообщает агенство Reuters.

Информацию о том, что полиция Великобритании рассматривает произошедшее как террористический акт, подтвердил представитель полиции Ян Хопкинс.

Расследование инцидента в данный момент проводит отдел по борьбе с терроризмом. При этом один из свидетелей нападения на людей, заявил в эфире телеканала BBC, что, якобы, слышал от нападавшего фразу «пока вы будете бомбить эти страны, подобное будет продолжаться».

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о троих пострадавших в результате нападения неизвестного мужчины на вокзале «Виктория» в Манчестере. Женщина и двое мужчин были ранены злоумышленником. Один из раненых — сотрудник транспортной полиции, попытавшийся помешать нападению.

В данный момент нападавший задержан и допрашивается правоохранительными органами. Все пострадавшие были госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.

Вокзал «Виктория» оцеплен полицией, полицейский кордон предполагается снять в близжайшее время, после проведения необходимой проверки.

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