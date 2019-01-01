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В Магнитогорске из-под завалов взорванного дома достали живого младенца

Происшествия

Один из спасателей услышал странный звук и бросился разгребать завалы

В Магнитогорске из-под завалов взорванного дома достали живого младенца
christianabella
Ребенок

Магнитогорск, Челябинская область, 1 января 2019, 15:07 — REGNUM  В Магнитогорске под завалами частично рухнувшего 10-этажного многоквартирного дома спасатели обнаружили живого 11-месячного ребенка. Об этом сегодня, 1 января, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, спасателям пришлось временно прекратить разбор завалов из-за угрозы дальнейшего обрушения здания. Было принято решение срочно демонтировать нависающие конструкции, которые могут обрушится из-за дальнейшего разбора завалов.

Однако один из спасателей услышал странный звук, после чего было тут же решено разгребать обломки в этом месте. Из-под завала был извлечен живой 11-месячный ребенок.

Ранее в место завала стали подавать тепло специальными тепловыми пушками, поэтому ребенок и не замерз.

Ребенок был передан в реанимацию. О его состоянии пока ничего не сообщается.

Портал Znak.com публикует кадры с места событий.

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Взрыв в многоэтажном доме в Магнитогорске
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