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Во Владимире прогремел взрыв в жилом доме. Пять человек пострадали

Происшествия

Были эвакуированы жильцы трёх подъездов

Владимир, 1 января 2019, 15:10 — REGNUM  Пять человек пострадали в результате взрыва светошумовой гранаты в одной из квартир девятиэтажного жилого дома во Владимире. Об этом 1 января сообщил новостной портал «Pro город».

Взрыв произошёл около семи часов утра по местному времени, когда мужчина, проживающий в одной из квартир, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил устроить светошумовое шоу для своих гостей. В результате взрыва светошумовой гранаты в квартире были выбиты стёкла и пострадали все находящиеся в помещении.

Хозяин и гости были доставлены в больницу с порезами от осколков стекла. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Также сообщается, что были эвакуированы на улицу жители трёх подъездов дома. В данный момент жильцам уже разрешено вернуться домой.

Полиция произвела осмотр помещения квартиры, где произошёл взрыв. Сотрудники полиции обнаружили в квартире ещё одну светошумовую гранату. Она была изъята для обследования. Также был осмотрен автомобиль виновника произошедшего.

Проверка по факту произошедшего продолжается.

Напомним, что ГУ МЧС РФ неоднократно предупреждало граждан о соблюдении мер безопасности во время праздников. Так ИА REGNUM сообщало, что в Санкт-Петербурге жителей попросили не запускать фейерверки в квартире, а в Москве экологи призвали граждан не пускать новогодние салюты вблизи лесопарков.

Кроме того, сообщалось о правилах выбора праздничной пиротехники, перечень которых был опубликован Роспотребнадзором.

Читайте ранее в этом сюжете: Жителей Петербурга просят не зажигать фейерверки хотя бы в квартирах

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