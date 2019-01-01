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Двое пострадавших при сходе лавины в Хабаровском крае выписаны из больницы

Происшествия

Четыре человека продолжают получать лечение в медучреждении

Хабаровск, 1 января 2019, 14:22 — REGNUM  Двое из шести человек, госпитализированных после схода лавины в Хабаровском крае, уже выписаны из медучреждения. Об этом 1 января сообщает ТАСС.

Выписанные чувствуют себя удовлетворительно, один из ранее пострадавших уже приступил к исполнению служебных обязанностей на своём рабочем месте.

Четыре человека остаются в медучреждении, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Пострадавшие были переведены из больницы села Многовершинное в центральную районную больницу города Николаевска-на-Амуре.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о сходе лавины у села Многовершинное Николаевского района в Хабаровскм крае. В зоне бедствия оказалась одна из производственных площадок золотодобывающей станции.

Под снежными завалами оказались 11 человек. В результате спасательной операции все люди были извлечены из-под снежных завалов. Два человека скончались, шестеро были госпитализированы с ушибами и обморожениями.

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Оползни, лавины, сели
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