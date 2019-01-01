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Неизвестный ранил трёх человек на вокзале Манчестера

Происшествия

Один из пострадавших — сотрудник полиции

Неизвестный ранил трёх человек на вокзале Манчестера
Mr Seb
Нападение

Манчестер, Великобритания, 1 января 2019, 13:28 — REGNUM  Три человека получили ранения в результате нападения неизвестного на вокзале «Виктория» в британском городе Манчестер. Об этом 1 января сообщает Reuters.

Нападение произошло 31 декабря около девяти часов вечера по местному времени на севере города. Злоумышленник, мужчина, вооружённый кухонным ножом, напал на женщину и мужчину. Кроме того, он ранилсотрудника транспортной полиции, который пытался помешать нападению.

Несмотря на активное сопротивление злоумышленника, он был задержан и обезврежен сотрудниками полиции.

Все пострадавшие были госпитализированы. Сообщается, что в настоящее время их жизни ничего не угрожает.

Мотивы пострадавшего на данный момент остаются неизвестными, ведётся следствие.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании гражданина Франции при попытке войти в собор Святого Семейства в Барселоне с боеприпасами.

Читайте ранее в этом сюжете: Француз арестован за попытку войти в собор в Барселоне с боеприпасами

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