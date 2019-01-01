Ликвидирован пожар в трёхэтажном гаражном комплексе в Москве

Москва, , 12:48 — REGNUM Ликвидирован пожар в трёхэтажном гаражном комплексе в городском округе Щербинка города Москвы. Об этом 1 января сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Москве.

Информация о пожаре поступила в 03:21 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ.

На месте было установлено, что произошло возгорание автомобилей и резинотехнических изделий в трёхэтажном отдельно стоящем гаражном комплексе.

Пожарным не сразу удалось локализовать распространение огня, так как не было возможности попасть внутрь здания. Огнеборцам пришлось разрезать одну из стен гаражного комплекса.

Общая площадь возгорания составила 400 кв. метров. Пожар удалось локализовать в 06:01. Полная ликвидация пожара произошла в 06:31, более, чем через три часа после поступления информации о возгорании.

О пострадавших не сообщается. В данный момент идёт работа по установлению причин и обстоятельств возгорания, а также оценка материального ущерба, нанесённого пожаром.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в Оренбургской области, ставшем причиной гибели семи человек.

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