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12:36:22 МСК

В Магнитогорске на сутки приостановят разбор завалов рухнувшего подъезда

Происшествия

Причиной является реальная угроза дальнейшего обрушения части многоэтажного дома

Магнитогорск, Челябинская область, 1 января 2019, 12:36 — REGNUM  В Магнитогорске Челябинской области из-за угрозы обрушения части дома принято решение о демонтаже нависающих конструкций и стены седьмого подъезда. Глава МЧС России Евгений Зиничев заявил, что стена подъезда теряет устойчивость, продолжать работу в таких условиях не представляется возможным, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по Челябинской области.

В результате поисковые работы могут быть приостановлена на сутки. Именно столько времени может потребоваться спасателям для того, чтобы срезать нависающие конструкции. Когда угрозу обрушения устранят, то разборы завалов и поисковая операция продолжатся.

Напомним, 31 декабря в Магнитогорске после взрыва газа в десятиэтажном доме по улице Карла Маркса произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов. 35 квартир разрушены полностью, 10 — частично. Пять человек доставлены в лечебные учреждения города. Установлено местонахождение 84 граждан.

По состоянию на 12:00 местного времени (10:00 мск) 1 января из-под завалов извлечены тела восьми погибших. Судьба 36 граждан, которые в момент обрушения могли находиться в квартирах, неизвестна.

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Взрыв в многоэтажном доме в Магнитогорске
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