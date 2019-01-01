Авиарейс из Сочи совершил вынужденную посадку из-за дебошира на борту

Воронеж, , 12:45 — REGNUM Вынужденную посадку из-за буйного пассажира совершил авиаборт, следующий рейсом из Сочи в Москву. Об этом 1 января сообщило агенство «Интерфакс».

Сообщается, что один из пассажиров бизнес-класса, после употребления алкогольных напитков, начал закатил скандал и, используя ненормативную лексику, потребовал ещё алкоголя.

При попытке бортпроводниц утихомирить дебошира, он ударил одну из бортпроводниц так, что женщина упала и получила ушибы. После этого командир экипажа принял решение прервать полёт и запросил посадку в близжайшем аэропорту. Это оказался аэропорт города Воронежа.

После экстренной посадки дебошир был сдан подъехавшему наряду полиции. После этого авиаборт продолжил полёт в пункт назначения.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о снятии с авиарейса троих дебоширов в новосибирском аэропорту «Толмачёво». Материалы по данному инциденту переданы в суд.

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