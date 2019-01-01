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Эвакуированы все заблокированные на неисправном аттракционе во Франции

Происшествия

Люди вынужденно провели новогоднюю ночь на высоте 50 метров над землёй

Париж, 1 января 2019, 12:22 — REGNUM  Все восемь человек, заблокированные на аттракционе во Франции, эвакуированы спасателями. Об этом 1 января сообщает телеканал BFMTV.

Люди, пришедшие в новогоднюю ночь прокатиться на аттракционе Bomber Max во фрацузком городе Ренн, оказались заблокированы в гондоле аттракциона на высоте 52 метра над землёй. Это произошло около 20:30 по местному времени (22:30 мск).

Эвакуация людей началась лишь после прибытия спасательного вертолёта, который к 06:00 мск доставил на землю первых двух спасённых.

К 07:40 все восемь человек, находившиеся на аттракционе, были спущены на землю. Люди были осмотрены медиками. Сообщается, что состояние спасённых удовлетворительное.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало, что спасатели пытались эвакуировать людей из кабины аттракциона в течение нескольких часов. Подоспевшие пожарные развернули 30-метровую лестницу, но люди не смогли воспользоваться ею, так как для того, чтобы достичь лестницы, надо было сначала пройти несколько метров по «плечу» аттракциона.

Читайте ранее в этом сюжете: Люди оказались заблокированы на неисправном аттракционе во Франции

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