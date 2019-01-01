В Оренбуржье назвали причину пожара, на котором погибли семь человек

Орск, Оренбургская область, , 10:59 — REGNUM Пожар в Орске Оренбургской области, где погибли семь человек, произошёл, по предварительным данным, из-за неисправности электрооборудования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС по региону.

Напомним, около 08:00 местного времени (06:00 мск) возгорание возникло в частном доме по ул. Салтыкова-Щедрина в Орске. После тушения огня в жилище обнаружены тела семи человек, в том числе трёх детей в возрасте от пяти месяцев до шести лет. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

По оперативной информации пожар произошел в помещении кухни-веранды. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

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